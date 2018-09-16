“مرحبا 2018” تعيد أكثر من مليون و741 ألف مغربي لبلادهم

أسهمت مبادرة “مرحبا 2018” التي نظمتها السلطات الحكومية في المغرب، لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في دول أوروبا المختلفة، بعودة مليون و741 ألف مُهاجر إلى البلاد خلال فصل الصيف.

وقال ميناء طنجة المتوسط للمسافرين في بيان صحفي إنَّ 464977 عربة و4390 حافلة، عبرت خلال هذه العملية التي امتدت من منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي إلى منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح البيان أن الميناء سجّل خلال مبادرة “مرحبا” لهذا العام، ارتفاعًا في نسبة عبور السيارات للبلاد، إذ تجاوزت 35% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

وتميزت مبادرة “مرحبا 2018” بأسبوع استثنائي، امتد من يوم 27 من شهر أغسطس/آب إلى 2 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، حيثُ بلغت وتيرة العبور 295127 مسافر، و63873 عربة، و352 حافلة، كما سجلت حركة العبور خلال الأسبوع ذاته ارتفاعًا تجاوزت نسبته 202% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.