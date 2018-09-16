ساري مدرب تشيلسي: هازارد “الاستثنائي” ربما يكون بالفعل الأفضل في أوروبا

قال ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، إن إيدن هازارد يعد على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا بعدما سجل ثلاثية في الفوز 4-1 على كارديف سيتي ليهدي ناديه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت.

وسجل اللاعب البلجيكي هدفين في الدقيقتين الـ37 والـ44 ليحوّل تشيلسي تأخره بهدف إلى تقدم 2-1 قبل أن يضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 80 ويرفع رصيده إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات ويحقق ناديه اللندني فوزه الخامس على التوالي.

ولم يتمكن كارديف من إيقاف خطورة هازارد قبل أن يحظى اللاعب البلجيكي الموهوب بإشادة المدرب ساري.

وقال ساري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعدما أكد في وقت سابق لشبكة “سكاي” أن هازارد ربما يحتاج إلى عامين ليكون الأفضل: “إيدن هازارد استثنائي. كنت أعتقد أنه من ضمن الأفضل في أوروبا لكن الآن غيَّرت رأيي لأنه ربما يكون الأفضل في أوروبا”.

وأضاف: “أعتقد أنه يستطيع تسجيل 30 أو 35 هدفًا هذا الموسم. في غضون دقائق قليلة زاد تقديري للرقم. إيدن عاد منذ يومين فقط (من خوض مباريات دولية). بالأمس قلت له إنه يستطيع تسجيل 40 هدفًا”.

وأكد نيل وارنوك مدرب كارديف أنه من الصعب إيقاف هازارد وأشاد أيضًا بمستوى اللاعب الذي لم يتأثر رغم الحديث عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وهذه المرة الثانية التي يسجل فيها هازارد ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع تشيلسي بعدما سجل أهداف تشيلسي في الفوز 3-صفر على نيوكاسل يونايتد منذ أربع سنوات.

ويعتقد ساري أن بوسع هازارد أن يظهر بشكل أفضل إذا لم يبذل مجهودًا كبيرًا في نصف ملعبه وقال “أعتقد أنه يستطيع أن يبذل مجهودًا أقل الآن. أريده أن يلعب بشكل أكبر في آخر 25 مترًا”.