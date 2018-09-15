جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي ويونايتد وآرسنال (صورة)

تغلّب ليفربول 2-1 على توتنهام هوتسبير باستاد ويمبلي، اليوم السبت، ليحقق خمسة انتصارات على التوالي في بداية الموسم لأول مرة منذ 1990-1991 ويتخلص من ذكريات هزيمته القاسية أمام فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.

لكن تشيلسي حقق أيضًا بداية مثالية بعدما سجل إيدن هازارد ثلاثية في الفوز 4-1 على كارديف سيتي ليتجاوز ليفربول إلى الصدارة بفارق الأهداف.

وبقي مانشستر سيتي حامل اللقب على بعد نقطتين من القمة بفوز سهل 3-صفر على فولهام الذي تأخر بعد دقيقتين عن طريق ليروي ساني، ولم يعد قادرًا على العودة للمباراة، كما هزَّ ديفيد سيلفا ورحيم سترلينغ الشباك.

وحقق بورنموث مفاجأة اليوم بفوزه 4-2 على ليستر سيتي، وأكد الأداء ما قاله المدرب إيدي هاو، الذي فاز فريقه بثلاث من أول خمس مباريات، وقبل اللقاء قلص بورنموث الفجوة مع الفرق الكبرى.

وأظهر آرسنال علامات إضافية على تجاوز البداية الصعبة للموسم بفوزه 2-1 خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد، الذي يملك الآن نقطة واحدة من خمس مباريات. وافتتح غرانيت تشاكا التسجيل بتسديدة رائعة من ركلة حرة، وأضاف مسعود أوزيل الهدف الثاني لينتصر آرسنال في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه لأول مرة منذ مايو/ أيار 2017.

وفي مباراة أخرى، احتفل روي هودجسون بمرور عام على تعيينه مدربًا لكريستال بالاس بالفوز 1-صفر على مضيفه هدرسفيلد تاون. وسجل ويلفريد زاها الهدف الوحيد في عودته من الإصابة بعد مجهود فردي رائع.

كما أذاق فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، مضيفه واتفورد مرارة الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي وليفربول.