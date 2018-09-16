الرجاء المغربي يقترب من قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية بفوزه خارج أرضه على كارا الكونغولي (فيديو)

اقترب الرجاء البيضاوي المغربي من بلوغ قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوزه على مستضيفه كارا برازافيل من الكونغو 2-1 في ذهاب دور الثمانية اليوم الأحد.

ويكفي الرجاء التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة في الدار البيضاء الأسبوع المقبل.

وضغط الرجاء منذ البداية، حيث كان الأفضل وهدد مرمى أصحاب الأرض ثلاث مرات، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

ومنح المهاجم سفيان رحيمي التقدم للرجاء البيضاوي، بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني إثر تمريرة بينية من لاعب الوسط صلاح الدين بنعبيد.

وأدرك كارا التعادل في الدقيقة 71 بضربة رأس من كابوي كيفوتوكا، بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة من الجهة اليسرى.

وأعاد البديل محمود بنحليب التقدم للرجاء قبل عشر دقائق من النهاية، بعد تمريرة عرضية من الظهير عبد الجليل جبيرة ليرفع بنحليب رصيده إلى 11 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وكاد البديل محسن ياجور أن يعزز فوز الضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن تجاوز الحارس لكنه سدد إلى جوار القائم.