السراج: الأجواء ليست مواتية بعد لإجراء انتخابات في ليبيا

نقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء الليبي فائز السراج قوله إن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة بما يسمح بإجراء انتخابات، مما يلقي شكوكًا حول مسعى تقوده فرنسا لإجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول؛ لإنهاء الفوضى وتوحيد البلاد.

وقال السراج رئيس وزراء الحكومة الانتقالية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، خلال مقابلة مع الصحيفة الإيطالية: “لا يمكن الانتخاب في ظل عدم الاستقرار بالشوارع.. ومن الضروري أن يقبل الجميع نتيجة الاقتراع. نحن بحاجة لقواعد مشتركة”.

وقال السراج أيضًا إنه يتحتم على الفصائل الاتفاق على دستور قبل إجراء أي انتخابات، وفق رويترز.

وأضاف: “أجرينا محادثات عن الانتخابات في باريس، ولكن يتعين أولًا إجراء استفتاء على الوثيقة الدستورية التي تم إعدادها، لكن لم تتم الموافقة عليها”.

وتابع قائلًا: “للأسف لم يدرسها برلمان طبرق بعد. بغير دستور كيف يمكن إجراء انتخابات عامة؟”.