حفتر: ملتزمون باتفاق باريس.. وطرابلس يجب أن تتحرر

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، التزامه باتفاق باريس، مشيرًا إلى أن تحرك الجيش تجاه العاصمة طرابلس سيكون في الوقت المناسب.

وقال حفتر، خلال تصريحات نقلها المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري على صفحته بموقع فيسبوك مساء اليوم السبت، باللغتين العربية والإنجليزية:”إننا ملتزمون باتفاق باريس، ولكن إذا كان هناك أي خلل، سيكون لدينا موقف مختلف”.

وأضاف:”نؤيد بالكامل الانتخابات، ولكن يجب أن تكون انتخابات عادلة، لأنه إن لم تكن كذلك فإن الجيش سيتصرف”.

وأكد حفتر، أن العاصمة طرابلس يجب “أن تتحرر”، لافتًا إلى أن “القوات المسلحة تتحرك فقط بعد حسابات دقيقة، وفي الوقت المناسب”.

وقال قائد الجيش الليبي:”لسنا وحدنا في هذا العالم، ونعم يمكننا الجلوس والموافقة على ما هو صالح في ليبيا”.