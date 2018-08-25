الجيش الليبي يعتقل أجانب بحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصال‎

ألقت وحدة من الجيش الليبي يوم السبت القبض على عاملين وافدين في منطقة جالو بحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي.

وأكد مصدر في منطقة الخليج العسكرية القاء القبض على اثنين من العمالة الوافدة كانوا يستقلون سيارة محملة بالوقود، وعند تفتيشهم تبين أن بحوزتهم اسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي.

وأفاد مسؤول الإعلام في منطقة الخليج العسكرية حسن طاهر لـ ” إرم نيوز” إن المعتقلين نقلوا إلى غرفة عمليات إجدابيا للتحقيق معهم.

يشار إلى أن الجيش الليبي أعلن قبيل عيد الاضحى حالة التأهب في منطقة الهلال النفطي تحسباً من هجوم قد تشنه مليشيات آمر حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم الجضران وسرايا الدفاع عن بنغازي المصنفة ارهابية على المنطقة.