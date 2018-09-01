الرئيس الجزائري بوتفليقة يغادر المستشفى السويسري

قالت مصادر جزائرية إن رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، أنهى إجراء “فحوص طبية دورية” بمصحة سويسرية في العاصمة جنيف، بعد مضي 6 أيام على دخوله المشفى.

ولم تكشف الرئاسة الجزائرية ولا وكالة الأنباء الرسمية عن موعد عودة بوتفليقة إلى بلاده، فيما ذكرت قناة “النهار” أن طائرة رئاسية ستعود، مساء اليوم السبت، وعلى متنها رئيس الدولة.

ونقلت القناة عن مصادر خاصة قولها: “إن الرئيس بوتفليقة يتواجد بصحة وعافية، عقب إتمامه كافة الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة بسويسرا”.

وعاش الجزائريون، خلال الأيام الأخيرة، أجواءً من البلبلة على خلفية رواج أنباء عن تدهور صحة رئيسهم، وصلت بمواقع محلية وأجنبية إلى نقل خبر وفاته، ونسبته إلى فضائية “النهار” المقربة من الحكومة.

وبعد ساعات من ذلك، قامت إدارة القناة بنفي الخبر المنسوب إليها، واتهمت أطرافًا “معادية” ببث شائعات وأخبار كاذبة كل مرة، عبر إنشاء صفحات وحسابات مقلدة على موقع “فيسبوك”.

ويبلغ الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، من العمر 81 عامًا، وهو يقود البلاد منذ قرابة 20 عامًا، إذ تنتهي ولايته الرابعة في نيسان/أبريل 2019، وسط مطالبات باستمراره في الحكم وأخرى تطالب بانسحابه من السباق الرئاسي.