بعدما انتشر في 6 ولايات.. السلطات الجزائرية تعلن انحسار مرض الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، انحسار مرض الكوليرا في ولاية البليدة، جنوب العاصمة، وتراجع نسبة الأشخاص المشتبه في إصابتهم بأكثر من النصف.

وبحسب بيان للوزارة، فإن “الوباء يبقى إلى حد الآن منحصرًا على مستوى البليدة فقط” مع “انخفاض حالات الاستشفاء (المشتبه في إصابتهم) بنسبة 56% خلال الأيام الثلاثة الأخيرة”.

وأوضحت أن عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء بلغ 120 حالة، أي ما يعادل نسبة 61% من العدد الإجمالي للحالات المسجلة، وفق الأناضول.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة، أنه “تم إلى غاية الثلاثاء، تأكيد 62 حالة إصابة بداء الكوليرا، من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات (يشتبه في إصابتها بالمرض)، مع حالتي وفاة بالبليدة”.

وأضافت أن “الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات تقع شمال البلاد، ومجاورة للعاصمة، هي: البليدة 30 حالة، تيبازة 14 حالة، الجزائر العاصمة 13 حالة، البويرة 3 حالات، والمدية وعين الدفلى حالة واحدة لكل منهما”.