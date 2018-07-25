قتيل على الأقل خلال قصف جوي مجهول استهدف منزلًا في مدينة أوباري جنوب ليبيا

استهدفت طائرة حربية مجهولة الهوية، مساء اليوم الأربعاء، منزلًا في حي الشارب بمدينة أوباري، جنوب ليبيا.

وقال مصدر أمني في حكومة الوفاق، مفضلًا عدم نشر اسمه، “إن القصف أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، لم تُعرف هويته حتى الآن”.

ورجَّح المصدر، أن يكون المُستهدف قياديًا في تنظيم القاعدة.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، استهدفت طائرة حربية منزلًا في حي الفرسان، شرق المدينة ذاتها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تتبنى واشنطن المسؤولية عن الهجوم، وقالت وقتها إنها استهدفت “إرهابيين”.

وشهدت أوباري، التابعة لحكومة الوفاق، تحليقًا كثيفًا لطيران حربي مجهول، خلال الأيام القليلة الماضية.