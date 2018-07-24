ليبيا.. مسلحون يفرجون عن قاض ووكيل نيابة بعد يومين من اختطافهما

أفرج مسلحون مجهولون، الثلاثاء، عن قاض ووكيل نيابة وشرطيين، اختطفوهم، الأحد الماضي، في مدينة الجفرة، وسط ليبيا، حسب ما أعلن عضو في مجلس النواب.

وقال النائب عن دائرة الجفرة، إسماعيل الشريف، إنه “تم إطلاق سراح وفك أسر قاضي محكمة ودان السيد عبدالسلام محمد السنوسي إسماعيل، ووكيل النيابة علي إسماعيل عبدالرحمن، والشرطي الطاهر حمو، والشرطي أحمد يونس”.

وأوضح خلال تدوينة له عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن “المطلق سراحهم كانوا مختطفين من قبل مجموعة مسلحة اقتادتهم إلى مدينة سرت (شمال وسط)، وتم تسليمهم دون أي قيد أو شرط إلى آمر الكتيبة 128 مشاة، حسن الزادمة”، دون تقديم تفاصيل أخرى.