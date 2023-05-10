"تاكر كارلسون" يشيطن وسائل الإعلام ويقرر استكمال برنامجه على تويتر

يبدو أن المذيع الشهير ونجم قناة فوكس نيوز التي تخلت عنه "تاكر كارلسون" سيدخل في مواجهة جديدة محتملة مع القناة بعد إعلانه استكمال تقديم عرضه السابق على منصة "تويتر".

وسيكمل كارلسون عرضه الذي كان يقدمه لكن عبر منصة "تويتر"، ما يضعه في مسار تصادمي محتمل مع شبكة Fox News، التي أطاحت به الشهر الماضي مع إبقائه بموجب العقد الذي بينهم.

كارلسون قال في مقطع مصور نشره يوم الثلاثاء في "تويتر": "قريبا، سنقدم إصدارا جديدا من العرض الذي كنا نقدمه على مدار السنوات الست ونصف الماضية لكن على تويتر".