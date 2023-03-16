قديروف يرد على مزاعم استدعائه خبيرًا من الإمارات للعلاج من مرض عضال

أكد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف أنه يتمتع بصحة جيدة وذلك ردًّا على مزاعم معاناته من مشاكل خطيرة في الكلى.

وكان مقال في صحيفة "بيلد" الألمانية زعم، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قديروف استدعى متخصصًا من الإمارات العربية المتحدة، لعلاج حالة خطيرة في الكلى.

وقال قديروف في منشور بتلغرام إنه "بصحة جيدة ومليء بالطاقة"، مضيفًا أنه "آسف لإزعاج" أي شخص يأمل في أن يكون "مصابًا بمرض عضال".

وقال قديروف: "كالعادة، أمارس الرياضة، وأمارس المشي في الجبال، وأحل قضايا مهمة لتنمية الجمهورية".