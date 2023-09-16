إسرائيل توافق على بناء آلاف الوحدات السكنية في المناطق الريفية

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مجلس هيئة الأراضي وافق على إدخال المجالس الإقليمية في برامج شاملة تشمل الاستثمار في البنية التحتية والمباني العامة، وإقامة آلاف الوحدات السكنية في المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن سقف الخصم لشراء الأراضي السكنية سيصل للأشخاص الذين لا يملكون شققًا سكنية إلى مبلغ 850 ألف شيكل مقارنة بـ 450 ألف شيكل.

وأشارت إلى انه سيتم إلغاء اختبار المؤشر الاجتماعي والاقتصادي اعتمادًا على الخصم، وسيستفيد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من زيادة قدرها 10% في معدل الخصم الذي يحق لهم الحصول عليه حاليًا.