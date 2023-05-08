السعودية توضح أهداف المحادثات السودانية في جدة

وبينما يسعى الوسطاء إلى إيجاد مسار يفضي للسلام، أوضح الجانبان أنهما سيناقشان فقط هدنة إنسانية ولن يتفاوضا لإنهاء الحرب.

لكن وزارة الخارجية السعودية أوضحت في بيان أهداف المحادثات قائلة إنها "ستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها".

وأضافت الخارجية السعودية أن هذه المحادثات تهدف أيضا لوضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية.

وحثت الرياض طرفي النزاع على "احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا، والامتناع عن أي أعمال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية".

