موريتانيون يصوتون في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

ومن المفترض أن تعزز هذه الانتخابات الغالبية التي حققها حزب الإنصاف الذي يتزعمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي الأولى منذ توليه رئاسة هذا البلد الشاسع في غرب إفريقيا العام 2019، والمعروف بأنه أحد البلدان القليلة الأكثر استقرارًا في منطقة الساحل.

ويتم اعتماد نظامين للاقتراع بحسب نوع الدائرة الانتخابية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم: "بدأ التصويت عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وسينتهي عند الساعة السابعة مساء في 18 دائرة انتخابية في الداخل وأربع في الخارج".

وستعلن النتائج في الأيام القليلة المقبلة.

والجمعة، أفرجت السلطات عن النائب المعارض والناشط المناهض للعبودية بيرام داه عبيد بعد يومين من توقيفه لدى الشرطة.

وكان قد أوقف الأربعاء بعد إدلائه بتصريحات طعن فيها بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية التي جرت في 13 أيار/ مايو منددا بتجاوزات.

وإضافة إلى فوزه الساحق في الدورة الأولى، فاز حزب الإنصاف أيضًا في المجالس الإقليمية وفي 165 بلدية من أصل 238.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024.