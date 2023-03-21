برلماني بحريني لـ"إرم نيوز": استئناف رحلات الطيران مع إيران قريبًا

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبدالنبي سلمان عن قرب فتح خطوط الطيران بين بلاده وإيران قائلاً إن "هذا التفكير جدي.. قريباً ولن يكون متأخراً.. سيتم إعادة خطوط الطيران بين الدولتين، وهذا الموضوع وجد استحسان الوفد الإيراني".

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" تحدث فيه سلمان عن تفاصيل ما سمّاه بـ"مباحثات صريحة وواضحة" كانت أُجريت قبل أيام مع أعضاء البرلمان الإيراني في البحرين في جهود رامية لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وأوضح سلمان، أن بلاده ستراقب عن كثب الاتفاق السعودي – الإيراني، قائلًا: "خلال هذين الشهرين سوف تتضح نوايا إيران تجاه المنطقة وجديتها.. إذا أصبحوا جادين سوف ينعكس الأمر بقبولهم في البحرين ودول الخليج حكوميًّا وشعبيًّا".

وبين أن الجانب البحريني لم يكن لديه تحفظات من استئناف العلاقات مع إيران، إلا أنه بين للجانب الإيراني خلال الاجتماع "أهمية سيادة مملكة البحرين والخطوط الحمراء المعروفة المتعلقة بالقيادة السياسية ومصالح الشعب البحريني التي تعتبر أولوية لا تقبل أي مساومة مهما كانت الظروف"، على حد تعبيره.