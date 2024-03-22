"لوموند": موسكو تعتمد "أساليب استفزازية" تجاه باريس

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن العداء يتصاعد بين موسكو وباريس بسبب اعتماد السلطات الروسية ما وصفته الصحيفة بـ "الأساليب الاستفزازية"، وإطلاق هجمات إلكترونية ضد فرنسا.

وقالت الصحيفة، إنّ التوتر بين فرنسا وروسيا تصاعد بشكل ملحوظ منذ أن ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأضافت أن وزارة الخارجية الفرنسية "جعلت من التنديد بالعدوانية الروسية تجاه فرنسا طقساً أسبوعيًّا خلال المؤتمرات الصحفية".

ونقلت الصحيفة ما قاله المتحدث باسم الدبلوماسية الفرنسية، كريستوف ليموين، الذي سلّط الضوء على ما سماه "الخداع والتلاعب المستمر من جانب الكرملين"، ولا سيما فيما يتعلق بـ "التصريحات الكاذبة" التي أدلى بها مسؤولو المخابرات الروسية بشأن نشر القوات الفرنسية في أوكرانيا.

جدل واتهامات

وأوضحت الصحيفة أنه "بينما أثارت تصريحات ماكرون جدلاً بين الحلفاء الغربيين لأوكرانيا، كان الرئيس الفرنسي يهدف إلى إرسال إشارة إلى موسكو، يحث فيها القادة الأوروبيين على تعزيز الدعم العسكري لكييف مع توقف المساعدات الأمريكية؛ بسبب عقبات الكونغرس".

وفي المقابل رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجديد التهديدات النووية، الأمر الذي أدى إلى "تصعيد الحرب الكلامية بين روسيا وفرنسا"، وفقا للصحيفة الفرنسية، فيما وصف ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ماكرون بأنه "جبان" بعد تأجيل زيارة ماكرون إلى أوكرانيا.