خبير: لهذا السبب تم إبطال مجلس الأمة الكويتي

علق الخبير الدستوري الكويتي ابراهيم الحمود قرار الصادر عن المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر أيلول الماضي وعودة البرلمان السابق.

وقال الحمود في مقطع نشره بتويتر إن السبب في قرار المحكمة إبطال مجلس الأمة "هو أن رئيس الوزراء لم يتعامل مع المجلس المنحل حتى يقرر عدم التعاون معه أو يطلب حله بحسب أنه هو أصلا لم يحضر أمامه ولم يتعامل معه".

وأوضح أنه "ترتب على ذلك بطلان هذا المرسوم وترتب عليه بطلان الدعوة للانتخابات وترتب على ذلك بطلان إجراء الانتخابات برمتها".

وهذه ثاني مرة تشهد فيها البلاد خطوة مشابهة عقب قرار مماثل من المحكمة نفسها عام 2012.

وأيد النائب سعدون العتيبي ما ذهب إليه الحمود قائلا: "ما يصير ترفع كتاب عدم تعاون والحكومة أصلا لم تقسم أمام مجلس الأمة".

