بلومبيرغ: إسرائيل قد تسرع خططها لضرب إيران استباقا للدفاعات الجوية الروسية

وقال نتنياهو عن هجوم على إيران في مؤتمر أمني في تل أبيب الأسبوع الماضي: "كلما طال الانتظار ، أصبح الأمر أكثر صعوبة". "لقد انتظرنا طويلا. يمكنني أن أخبركم أنني سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية ".

ورأت الوكالة أن مثل هذه التهديدات المفتوحة - التي تحدث يوميًا في إسرائيل - هي مزيج معقد من النوايا والرسائل الموجهة إلى طهران وواشنطن على الرغم من أن إسرائيل قصفت مواقع نووية في العراق في عام 1981 وسوريا في عام 2007.

وقد يؤدي نزاع عسكري مفتوح مع إيران إلى اشتعال حريق إقليمي لا مثيل له يؤثر على المنطقة بأسرها وإمدادات النفط العالمية.

ولا تزال إسرائيل تأمل في أن تمسك الولايات المتحدة زمام المبادرة في أي ضربة محتملة، وبينما لم تستبعد إدارة بايدن العمل العسكري ، فإنها تفضل الدبلوماسية.