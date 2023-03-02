بلومبيرغ: إسرائيل قد تسرع خططها لضرب إيران استباقا للدفاعات الجوية الروسية
نقلت وكالة بلومبيرغ أن إسرائيل قد تسرع خططها لتوجيه ضربة محتملة لبرنامج طهران النووي استباقا لمساعي طهران للحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة إس -400.
وأوردت الوكالة حديث أشخاص في إسرائيل والولايات المتحدة على دراية بالمناقشات إن احتمالية حصول إيران على أنظمة إس -400 ستسرع من اتخاذ قرار بشأن هجوم محتمل.
ولم تؤكد روسيا علانية ما إذا كانت ستزود إيران بتلك الأنظمة، لكن موسكو وطهران تقاربتا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيستغرق تشغيل أنظمة إس -400 أقل من عامين.
وقال نتنياهو عن هجوم على إيران في مؤتمر أمني في تل أبيب الأسبوع الماضي: "كلما طال الانتظار ، أصبح الأمر أكثر صعوبة". "لقد انتظرنا طويلا. يمكنني أن أخبركم أنني سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية ".
ورأت الوكالة أن مثل هذه التهديدات المفتوحة - التي تحدث يوميًا في إسرائيل - هي مزيج معقد من النوايا والرسائل الموجهة إلى طهران وواشنطن على الرغم من أن إسرائيل قصفت مواقع نووية في العراق في عام 1981 وسوريا في عام 2007.
وقد يؤدي نزاع عسكري مفتوح مع إيران إلى اشتعال حريق إقليمي لا مثيل له يؤثر على المنطقة بأسرها وإمدادات النفط العالمية.
ولا تزال إسرائيل تأمل في أن تمسك الولايات المتحدة زمام المبادرة في أي ضربة محتملة، وبينما لم تستبعد إدارة بايدن العمل العسكري ، فإنها تفضل الدبلوماسية.