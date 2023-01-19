مقتل شخص وإصابة العشرات في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في العراق

لقي شخص على الأقل مصرعه، اليوم الخميس، وأصيب عشرات، جرّاء تدافع كبير، أمام ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، قبل نهائي خليجي 25.

وكشف مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، وفاة مشجع بسبب التدافع الشديد، أمام البوابة التاسعة، لملعب جذع النخلة، فيما أصيب عشرات من المشجعين، الذين سقط بعضهم أرضاً، ووطأتهم أقدام المشجعين الآخرين.

وأضاف المصدر، إن "الأجواء حول الملعب غير إيجابية، بسبب التوافد الجماهيري غير المسبوق، والكثير منهم دون بطاقات دخول، فيما تمكن العشرات من اقتحام الملعب، وسط عجز السلطات الأمنية عن منعهم، بسبب كثافة الأعداد".

وأظهرت مقاطع مرئية، تزاحم آلاف المشجعين، حول ملعب جذع النخلة، الذي سيحتضن المباراة النهائية، إذ وصل بعضهم في الساعات الأولى للصباح الباكر.

كما أظهرت مقاطع حالات الاختناق، التي عاشها المشجعون، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات سريعة، تضمن سلامتهم، وإقامة النهائي المرتقب.