قصر "باكنغهام" يرفض مجددا إعادة رفات أمير إثيوبي شهير إلى موطنه

رفضت بريطانيا مجددا طلبا رسميا من إثيوبيا أرادت فيه إرجاع رفات الأمير الإثيوبي ديجاتش أليمايهو الذي اختطفته القوات البريطانية أثناء فترة الاستعمار.

في عام 1868، كان والد الأمير المختطف، الإمبراطور تيودوروس الثاني، يخوض حربًا مع القوات البريطانية، وقد انتحر خلال معركة "ماجدالا" بدلاً من الاستسلام، ما جعله بطلاً وطنياً للكثيرين.

حسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الثلاثاء، فإن العديد من الإثيوبيين يشعرون بأن رفات الأمير يجب أن يعود إلى بلده، بينما يرفض القصر الملكي في بكنغهام الإفراج عن رفاته.

وتشير الصحيفة إلى أن على بريطانيا مواجهة تاريخها الاستعماري والتفكير في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا المتعلقة بالأثار الثقافية والتاريخية للدول الأخرى.

ويعاني القصر الملكي في بكنغهام من الضغوط، بسبب رفضه إعادة رفات الأمير، ما يجبر بريطانيا مرة أخرى على مواجهة ماضيها الاستعماري، حسب ما أوردته الصحيفة.