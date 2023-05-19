ماذا تخبئ القمة العربية للأزمة الليبية؟

يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في أعمال القمة العربية 32 في جدة وسط أزمة سياسية تشهدها طرابلس، زادها احتداماً حجب الثقة عن رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا وتحويله للتحقيق.

وجاء إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق الثلاثاء الماضي، في خطوة كانت متوقعة لدى الكثير من الليبيين الذين راقبوا طبيعة العلاقة المتوترة بين أعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة فتحي باشاغا في الآونة الأخيرة.

أسباب الإيقاف

خلفيات القرار تعود لسببين الأول، ما تعهد به رئيس الحكومة بعد منحه الثقة في فبراير 2022 حيث اشترط عليه أعضاء في مجلس النواب أن يدخل العاصمة طرابلس وإدارة شؤون البلاد منها، مقابل التصويت له، الأمر الذي لم يفي به.

السبب الثاني، وفق مراقبين، هو أنه استلم الميزانيات المعتمدة من قبل مجلس النواب وصرفها على مختلف البلديات في ليبيا، في حين كان رأي أعضاء في البرلمان بعدم أحقيته بصرف ميزانيات على بلديات لا تعترف بالبرلمان ولا بقراراته، بينما كان تعليق باشاغا: "الحكومة تمثل جميع الليبيين ويحق لها الصرف على جميع الجهات الممولة من الخزينة العامة".

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن من أسباب القرار، فشل باشاغا وحكومته بالوفاء بتعهداتهم، وفي مقدمتها "العمل من داخل العاصمة طرابلس"، وأضاف : "القرار جاء أيضاً بسبب إخفاقات حكومة باشاغا على المستوى الخدمي والسياسي"، وفق تعبيره.