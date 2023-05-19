ماذا تخبئ القمة العربية للأزمة الليبية؟
يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في أعمال القمة العربية 32 في جدة وسط أزمة سياسية تشهدها طرابلس، زادها احتداماً حجب الثقة عن رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا وتحويله للتحقيق.
وجاء إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق الثلاثاء الماضي، في خطوة كانت متوقعة لدى الكثير من الليبيين الذين راقبوا طبيعة العلاقة المتوترة بين أعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة فتحي باشاغا في الآونة الأخيرة.
أسباب الإيقاف
خلفيات القرار تعود لسببين الأول، ما تعهد به رئيس الحكومة بعد منحه الثقة في فبراير 2022 حيث اشترط عليه أعضاء في مجلس النواب أن يدخل العاصمة طرابلس وإدارة شؤون البلاد منها، مقابل التصويت له، الأمر الذي لم يفي به.
السبب الثاني، وفق مراقبين، هو أنه استلم الميزانيات المعتمدة من قبل مجلس النواب وصرفها على مختلف البلديات في ليبيا، في حين كان رأي أعضاء في البرلمان بعدم أحقيته بصرف ميزانيات على بلديات لا تعترف بالبرلمان ولا بقراراته، بينما كان تعليق باشاغا: "الحكومة تمثل جميع الليبيين ويحق لها الصرف على جميع الجهات الممولة من الخزينة العامة".
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن من أسباب القرار، فشل باشاغا وحكومته بالوفاء بتعهداتهم، وفي مقدمتها "العمل من داخل العاصمة طرابلس"، وأضاف : "القرار جاء أيضاً بسبب إخفاقات حكومة باشاغا على المستوى الخدمي والسياسي"، وفق تعبيره.
ليبيا والقمة العربية
وحول ما قد تجنيه ليبيا من القمة العربية التي تحتضنها حاليا مدينة جدة غرب السعودية، توقع الباحث في الشؤون السياسة والإستراتيجية، فرج زيدان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "تسعى القمة للملمة جميع الخلافات بما فيها الخلافات في الداخل الليبي والمنطقة العربية ككل"، متوقعا "بيانا ختاميا قويا واستثنائيا عن القمة"، وفق تقديره.
وتوقع زيدان أيضاً، أن تعطي القمة "زخما كبيرا لعبدالله باتيلي وبعثته الأممية التي أصابها نوع من الفتور في عملها مؤخرا بعد دخول الأزمة السودانية على الخط"، مشيراً إلى أن "ما يحدث في ليبيا أثّر جدا على المنطقة وعلى القارة الأفريقية ككل".
وأضاف: "لاحظنا أن هذه القمة تتميز بإرادة حقيقية من قبل القادة العرب بهدف تصفير المشاكل في المنطقة"، مبيناً أن السعودية لعبت دورا قياديا في المنطقة في ظل متغيرات عالمية شائكة.
وحول التطورات في طرابلس، أوضح الخبير السياسي، أن هناك ميليشيات مسلحة في المنطقة الغربية استغلت ما يسمى "ثورات الربيع العربي" وأصبحت تريد أن تكون دولة فوق دولة، إضافة إلى وجود حركات إيديولوجية مسلحة لديها ارتباط بتلك الميليشيات مثل جماعة الإخوان المسلمين وفرع لتنظيم القاعدة "الجماعة الليبية المقاتلة" إضافة إلى التدخل الخارجي الذي يغذي هذه الأطراف لا سيما من تركيا، على حد قوله.
وأمس الخميس، صرح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي لـ"إرم نيوز"، قائلا: "هناك لجان حضّرت لموضوعات القمة، منها لجنة متعلقة بالتدخلات التركية في شؤون المنطقة العربية".
توصيات لحل الأزمة
من جهته، قال رئيس المركز الإستراتيجي للشؤون الأفريقية، عبدالمنعم بوصفيطة، إن قمة جدة "قد تضع توصيات لحل الخلافات التي تشهدها الساحة الليبية، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يبقى صعبا، بسبب عدم وجود قاعدة دستورية لإنجاز الانتخابات التي لا حل لليبيا إلا بها"، حسب تعبيره.
وأوضح بوصفيطة في تصريحه لـ"إرم نيوز"، أن "إحالةَ فتحي باشاغا للتحقيق إثر اتهامه بالفشل في تحقيق الأهداف التي تعهدت بها حكومته، وعدمَ دخوله طرابلس سببان رئيسيان في هذا التصعيد".
وقال: "منذ أن ترأس باشاغا الحكومة التي عينها مجلس النواب في مدينة طبرق في شباط/فبراير 2022، حتى هذه اللحظة، لم يستطع هو ولا وزراء حكومته المشاركة الدولية، ولا في اللقاءات الرسمية".
واعتبر أن العمل الحكومي من خارج العاصمة الليبية طرابلس هو إهدار للوقت ومزيد من الانشقاقات والعناد لا غير، على حد قوله.
يشار إلى أنه في فبراير/ شباط 2022، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفي آذار/مارس من العام نفسه، شكل باشاغا حكومة إلا أنه لم يفلح في دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة، ما دعاه إلى إعلان حكومته من بنغازي التي أدار منها كامل المنطقة الشرقية وصولًا إلى مدينة سرت وسط ليبيا.