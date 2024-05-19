الخلافات تعصف بتجمع قوى تحرير السودان بعد عزل رئيسه

يشار إلى أن نائب رئيس قوى تحرير السودان عبدالله يحيى لم يُعزل من منصبه وزيرًا للتنمية العمرانية، من قبل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، الذي عزل جميع وزراء "اتفاق سلام جوبا" الذين لم ينحازوا للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.

ومنذ اندلاع الحرب في الـ15 من شهر نيسان/أبريل 2013 ظل عبدالله يحيى، متواجدًا بمدينة بورتسودان العاصمة البديلة لسلطة الجيش.

وفي قرار مضاد لنائب رئيس مجلس التحرير الثوري، أصدر مقرر المجلس، أبوبكر النور يعقوب، بيانًا فند فيه قرار عزل الطاهر حجر، قائًلا إن قرار إعفاء أي عضو بالمكتب التنفيذي يجب أن يستند على إجماع بنسبة ثلثي أعضاء زائد واحد من المجلس التشريعي وفق المادة 7_7 الفقرة 1 والمادة (7_8) الفقرة 9 من اختصاصات المجلس.

وأكد البيان أن مجلس التحرير الثوري لم يعقد اجتماعاً منذ الـ8 من شهر شباط/فبراير من عام 2024، وأن الذي يدعو للاجتماع هو مقرر المجلس، موضحًا أن بيان عزل حجر من رئاسة الحركة لا يمثل إلا الشخص الذي أصدره.

ليست ذات تأثير

وحول تأثير الخلافات داخل قوى تحرير السودان على الأوضاع في إقليم دارفور، يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، علاء الدين بابكر، إنه "لن يكون لها أي تأثير لجهة أن الحركة نفسها ليست ذات تأثير كبير كما أنها كانت عمليًا تقاتل مع الجيش السوداني منذ لحظة اندلاع الحرب ولم يكن لذلك تأثير على الأوضاع".

وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أن قوى تحرير السودان، هي في الأصل تجميع لثلاث بقيادة "الطاهر حجر، وعبدالله يحيى، وعبدالله جنا"، حيثُ اتفق الثلاثة في عام 2017 على الاندماج في حركة واحدة أعطوا رئاستها لحجر، بينما كان واضحًا أنه لم يكن هنالك انسجام وتوافق بينهم.