"3 أسابيع بلا طعام".. غزّي يروي لـ "إرم نيوز"جحيم الأسر تحت التعذيب الإسرائيلي

أفرج الجيش الإسرائيلي عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين ممن احتجزهم خلال اجتياحه البري لمدينة غزة، حيث أطلق سراحهم عند معبر كرم أبوسالم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكشف أحد المعتقلين في حديث لـ"إرم نيوز" عن تعرضهم للتعذيب والتنكيل خلال فترات اعتقالهم التي زادت عن ثلاثة أسابيع، اعتدى عليهم خلالها الجنود الإسرائيليون بالضرب والشتم.