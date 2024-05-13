تونس.. المعارضة تضغط لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية

قادت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الأحد، مسيرة في العاصمة تُطالب بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وإنهاء موجة الاعتقالات غداة إيقاف إعلاميين معروفين ومحامية عرفوا بانتقاد الرئيس قيس سعيد.

وتصاعد الجدل في الشارع السياسي في تونس، حول مآل الانتخابات الرئاسية، مع تزايد الحديث عن إمكانية تأجيلها، وضرورة الحسم في القانون الذي سيتم وفقه هذا الاستحقاق الذي أعلنت عدة شخصيات نيتها خوضه.

وردد أنصار جبهة الخلاص الوطني وهي تجمع يضم عدة أحزاب سياسية معارضة، شعارات مثل "العهدة الرئاسية انتهت .. أين الانتخابات؟"، و"متمسكون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين" وغير ذلك.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت لم تحدد فيه السلطات في تونس بعد موعد الانتخابات الرئاسية، فيما تتوقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتم هذا الاستحقاق الخريف المقبل.