مقتل مراسل "رويترز" يعيد التذكير باستهداف الصحفيين الفلسطينيين

مقتل صحفي "رويترز" الذي حاز اهتماما دولياً واسعاً لم يكن هو الحادث الوحيد لاستهداف الصحفيين منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن نحو ثمانية صحفيين سجلوا في عداد القتلى والمفقودين، إلا أنهم لم يحظوا بتغطية إعلامية مماثلة ولا باهتمام رسمي.

وزارة الخارجية اللبنانية قالت إنها ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن حول "قتل إسرائيل المتعمد" للصحافي اللبناني عصام عبد الله العامل في وكالة "رويترز"، وإصابة صحفيين آخرين.

يأتي ذلك بينما وُجهت انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوكالة التي بثت خبراً عن مقتل الصحفي لكنها لم تذكر ملابسات مقتله.