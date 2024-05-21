ما أثر مقتل "رئيسي" على النفوذ الإيراني في العراق؟

تنامى الدور الإيراني في العراق ما بعد عام 2003 بشكل تغلغل في المفاصل السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وبات يؤثر على القرار السيادي العراقي، عبر الكتل والأحزاب التي ترتبط مع اللوبي السياسي لطهران وتخضع لتوجهاته.

لكن في الوقت ذاته، تتباين حدة الولاءات ما بين الإصلاحيين مثل حكم أحمدي نجاد، والمحافظين من أمثال إبراهيم رئيسي الذي توفي بعد سقوط طائرته عصر الأحد الماضي.

وقال المحلل السياسي، أحمد الكبيسي، إن "تغلغل إيران لم يكن بقرار من القيادات السياسية الإيرانية الحاكمة على مستوى الأجهزة التنفيذية، كأن يكون رئيس الجمهورية أو أحد وزرائه، بل تم عبر الإدارة العميقة في طهران".

وأضاف، في حديث مع "إرم نيوز"، أن "إيران تسيطر على غالبية الأحزاب والكتل السياسية في العراق، ليس على مستوى القيادات الشيعية فحسب، بل أصبح لها تأثير كبير على القيادات السنية من خلال الموافقة على تنصيب تلك القيادات في المناصب الحساسة، مثل اختيار رئيس مجلس النواب".

ورغم الصراع الذي خاضه العراق وإيران على مدى ثماني سنوات خلال حكم صدام حسين، إلا أن طهران انتهزت فرصة تغيير النظام ودخول القوات الأمريكية العراق لبسط سيطرتها على الساحة السياسية داخل البلاد، وكان هذا الدور موكلا إلى قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية عند أبواب مطار بغداد الدولي.