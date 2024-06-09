وزير الدفاع اليمني: فتح الطرقات المغلقة يتطلب وقفًا لإطلاق النار

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، السبت، إن فتح الطرقات المغلقة من قبل ميليشيا الحوثي، يتطلب اتفاقًا لوقف إطلاق النار، لضمان سلامة المدنيين والمسافرين اليمنيين.

وأكد الداعري، في اجتماعه بقيادة محور تعز العسكري عبر تقنية الاتصال المرئي، أن جميع الطرقات في مختلف المحافظات، مفتوحة من جانب القوات المسلحة والحكومة اليمنية، "ولم تقطعها سوى ميليشيا الحوثي الإرهابية، إمعانًا في معاناة اليمنيين".

وأشار إلى ما دأبت عليه ميليشيا الحوثي من "الكذب والخداع والمراوغة، خاصة فيما يتعلق بفتح الطرقات"، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وحمّل وزير الدفاع اليمني، الميليشيا "مسؤولية حياة المواطنين والمتنقلين عبر الطرق"، مشيرا أن الميليشيا زرعت "الألغام والمتفجرات في مختلف الطرق".

وأعلنت ميليشيا الحوثي الجمعة الماضي، قيامها بفتح طرق مغلقة منذ سنوات في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، تشمل طريقي دوار القصر، وخط الستين، شرق وشمال مدينة تعز المحاصرة من قبلهم منذ انطلاق الحرب اليمنية.