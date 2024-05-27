مقتل 5 عناصر من حزب الله‎ بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أسفرت غارات إسرائيلية شنتها مقاتلات سلاح الجو، الأحد، على جنوب لبنان، عن مقتل 5 عناصر من حزب الله ومدنيان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ هجماته استهدفت حصراً عناصر من حزب الله، فيما قالت الوكالة إنه تم استهداف دراجات نارية في 3 قرى في جنوب لبنان هي "حولا" و"عيتا الشعب" و"الناقورة".

ونجم عن القصف الإسرائيلي أيضاً عدة حرائق في أماكن متفرقة مع استخدام إسرائيل ذخائر فوسفورية في قصف هذه المناطق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف اثنين من "إرهابيي حزب الله" بينما كانا ينشطان في منطقة عيتا الشعب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه "قضى الأحد على سبعة من إرهابيي حزب الله في غارات جوية" في جنوب لبنان.