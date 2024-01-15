وزير الدفاع البريطاني يعلق على قرار شن ضربات جديدة ضد الحوثي

أفاد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس اليوم الإثنين، بأن بلاده "ستنتظر وترى" قبل أن تقرّر شنّ ضربات عسكرية جديدة ضد ميليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي.

وقال شابس لسكاي نيوز ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستنفّذ المزيد من الضربات، "دعونا ننتظر ونرَ ما سيحدث، الأمر ليس أننا نريد المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر. لكن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي.