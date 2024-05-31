منظمات فلسطينية تطالب بإعلان قطاع غزة "منطقة منكوبة"

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع النقابات الفلسطينية، كلًّا من السلطة الفلسطينية ومنظمة الأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة بالمجاعة والتلوث البيئي وانتشار الأمراض.

وقالت إنّ على الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية تبني هذا الإعلان، والعمل على تنسيق الجهود العالمية والمحلية بالشراكة مع المجتمع المدني الفلسطيني، لوضع خطة فورية للتعامل مع هذه الآثار، ورفع مستويات الإغاثة الفورية للمواطنين في القطاع.

ومع دخول حرب الإبادة في غزة شهرها الثامن، يعاني الفلسطينيون في القطاع من تجويع ونقص شديد في الغذاء، وانتشار سوء التغذية بين الأطفال، وارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأمراض الناتجة عن الجوع وسوء التغذية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية والصحية، إضافة إلى التلوث البيئي الناتج عن تدمير شبكات الصرف الصحي وعدم قدرة البلديات على إزالة النفايات، ووجود آلاف الجثث تحت الركام.

الأوضاع تتفاقم

وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، محمد العبوشي، إن "الأوضاع تتفاقم في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية، واستهداف مقومات الحياة بالقصف، ووسط القيود والإغلاقات المفروضة على دخول المساعدات، ونفاد الغذاء والمياه نتيجة تعطل عمل الآبار إثر عدم توفر الوقود، وخروج مستشفيات عن الخدمة، ونفاد أصناف من الأدوية بالتزامن مع انتشار الأوبئة والاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف العبوشي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن القوانين الدولية تحظر المجاعة كممارسة عسكرية ضد السكان المدنيين، مؤكدًا أن التسبب بالمجاعة وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، يخالف التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ما يدفع إلى إمكانية مقاضاة المسؤولين عن الأمر، والمتسببين بتأخير توصيل المساعدات أمام المحكمة الجنائية الدولية.