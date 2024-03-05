البيت الأبيض يحمّل غانتس رسائل لاذعة إلى تل أبيب

لم يتوقع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الوزير بيني غانتس، الذي يزور واشنطن حاليًا، حجم الانتقادات الأمريكية تجاه إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني في غزة حسبما أفاد الإعلام العبري، اليوم الثلاثاء.

وعقد غانتس سلسة من الاجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومستشار الرئيس للشرق الأوسط بريت ماكغورك، حيث تلقى منهم رسائل لاذعة وانتقادات لم تشهدها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من قبل، وفق موقع "واللا" العبري.

وذكر الموقع نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ملف المساعدات الإنسانية لسكان غزة وعدم اتخاذ إسرائيل تدابير حقيقية في هذا الصدد، هو الأساس الذي بُنِيَت عليه الانتقادات الأمريكية.

زيارة متأخرة

وبيَّن الموقع أن ردة فعل غانتس كانت كبيرة جراء الانتقادات، وأن ما حدث "ينم عن مشكلة كبيرة في العلاقات يتعين بحث كيفية التغلب عليها، مضيفاً أن هناك نتيجة أخرى خرج بها غانتس من الاجتماعات، وهي أن "زيارة من هذا النوع كان ينبغي أن تجري قبل شهرين"، أي أنها زيارة متأخرة جاءت بعد فوات الأوان.

وأشار المصدر إلى أن لدى غانتس انطباع بأن العلاقات المتوترة بين البيت الأبيض ونتنياهو أدَّت إلى فشل إسرائيل في إقناع الإدارة الأمريكية بنواياها وسياساتها إزاء غزة.