الجوع يفتك بأطفال غزة .. يزن تحول لهيكل عظمي قبل وفاته

"لم يعد يأكل شيئًا، أصبحت غير قادر على توفير الطعام والدواء اللذين يمنحانه الطاقة، لذا بدأ طفلي يزن يفقد الوزن مع مرور الأيام حتى بات هيكلا عظميا قبل وفاته بسبب الجوع".

هكذا بدأ محمد الكفارنة والد الطفل يزن حديثه لـ"إرم نيوز" وهو يروي تفاصيل مؤلمة عن وفاته جوعا.

يقول الكفارنة، "نزحت من بيت حانون إلى مخيم جباليا، ومن ثم إلى مدينة رفح، وذلك فقط من أجل طفلي يزن ومحاولة توفير بيئة صحية له؛ إذ كان يعاني من مرض وراثي نادر يمنعه من القدرة على هضم البروتينات، بالإضافة إلى إصابته بضمور حاد بالعضلات واضطراب عقلي، ولذلك كان له طعام خاص خال من البروتينات، بالإضافة إلى دواء كان يشعره بالتحسن بشكل مستمر، ولكنه مات بسبب الحرمان الذي عاشه خلال فترة الحرب".

ويتابع، "لم أستطع توفير طعامه الخاص، وأصبحت مرغمًا على إطعامه من الموجود، وبحثت في جميع الصيدليات عن دوائه ولم أجده، كل ذلك سبّب انتكاسة حادة في حالته أفقدته أكثر من نصف وزنه، وتحول إلى هيكل عظمي".

ويشير الكفارنة إلى أن حالة يزن الذهنية والعقلية ساءت بشكل كبير، وصولًا إلى تراكم السموم في جسده، بسبب عدم تناول الدواء والطعام الخاص، بالإضافة إلى عدم تناول الفواكه والخضراوات حتى توفي فجر اليوم داخل مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح.