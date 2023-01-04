بعد اقتحام بن غفير.. وزيرا خارجية الإمارات والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الأقصى

وتناول الوزيران سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور في جهود البلدين نحو حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.