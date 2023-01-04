بعد اقتحام بن غفير.. وزيرا خارجية الإمارات والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الأقصى
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تطورات الأوضاع في الأقصى.
وجاءت المباحثات الإماراتية الأردنية على مستوى وزراء خارجية البلدين الشقيقين، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإمارتية (وام)، بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق من الثلاثاء، باحة المسجد الأقصى المبارك.
وتناول الوزيران سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور في جهود البلدين نحو حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.
وأشار الجانبان إلى إدانة دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك، والذي يعد خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً.
وشددا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وعلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.
وأكد الوزير الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
في حين شدد الوزير الأردني على أن الأردن "سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها"، محذرا من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.