واشنطن تندد باقتحام بن غفير للأقصى والجيش الإسرائيلي يتأهب لتصعيد محتمل مع غزة

ندد السفير الأمريكي بالقدس المحتلة، توم نيدس، باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للحرم القدسي الشريف، صباح الثلاثاء، داعيًا إلى الحفاظ على الوضع الراهن، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقل موقع "سروغيم" الإخباري عن السفير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق الملك داوود بالقدس، أن الإدارة الأمريكية أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو أنها حريصة على الحفاظ على الوضع الراهن، وأنها ترفض كل عمل يحول دون تطبيق حل الدولتين.

وكان بن غفير، والذي يترأس حزب "عوتسما يهوديت" الائتلافي المتطرف، المنتمي للصهيونية الدينية، أعلن في وقت سابق أنه لن يجري زيارة لجبل الهيكل "المسمى اليهودي للحرم القدسي الشريف" حاليًّا، إلا أنه تراجع وقام باقتحام الموقع تحت حراسة مشددة.

السفير الأمريكي ذكر في تعقيبه على الاقتحام "ليكن واضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالحفاظ على الوضع الراهن، وأن أي عمل يحول دون ذلك فهو غير مقبول"، حسب ما ذكرت، صباح الثلاثاء، قناة "i24news" الإسرائيلية بالعربية.

وأكد السفير في حديثه للصحفيين "قلنا ذلك بوضوح لحكومة إسرائيل، أوضحنا أن الولايات المتحدة تعارض كل خطوة من شأنها أن تمس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس".