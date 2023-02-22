اغتيال سعد الدليمي الضابط في القوة الجوية العراقية
أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، باغتيال ضابط طيار في سلاح الجو، وذلك في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وذكر مصدر أمني لـ "إرم نيوز" أن "العقيد الطيار سعد محسن الدليمي، وهو أحد طواقم القوة الجوية العراقية في وزارة الدفاع، اختفى قبل أيام، ليعثر ذووه على جثته في أحد مقالع الحصو بمنطقة الكرمة في الفلوجة".
وأضاف المصدر أن "مباحثات جرت بين ذويه وفصائل مسلحة في المنطقة؛ بهدف المساهمة في إطلاق سراحه، لكن ذلك لم يحصل".
وبعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب كثير من الناشطين العراقيين بضرورة محاسبة الفاعلين، موجهين أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة.
وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اغتيل الكثير من الضباط ضمن القوة الجوية العراقية، فيما واجهت الفصائل المسلحة اتهامات بالتورط في ذلك، على اعتبار مشاركة هؤلاء الضباط ضمن الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980.
ولم تصدر وزارة الدفاع العراقية أي تعليق على الواقعة لغاية الآن.