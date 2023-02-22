اغتيال سعد الدليمي الضابط في القوة الجوية العراقية

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، باغتيال ضابط طيار في سلاح الجو، وذلك في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وذكر مصدر أمني لـ "إرم نيوز" أن "العقيد الطيار سعد محسن الدليمي، وهو أحد طواقم القوة الجوية العراقية في وزارة الدفاع، اختفى قبل أيام، ليعثر ذووه على جثته في أحد مقالع الحصو بمنطقة الكرمة في الفلوجة".

وأضاف المصدر أن "مباحثات جرت بين ذويه وفصائل مسلحة في المنطقة؛ بهدف المساهمة في إطلاق سراحه، لكن ذلك لم يحصل".