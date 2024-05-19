سموتريتش يهدد بإعادة احتلال جنوب لبنان

وقال سموتريتش: "علينا إصدار مهلة علنية لحزب الله بالتوقف التام عن إطلاق النار، والانسحاب إلى ما بعد (نهر) الليطاني".

وأضاف: "إذا لم يستجب حزب الله لمطالبنا بالكامل، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يشن هجوما للدفاع عن بلدات الشمال في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الدخول البري والسيطرة العسكرية على منطقة جنوب لبنان".

وحتى الساعة 10:10 (ت.غ)، لم يعلق "حزب الله" على تهديد سموتريتش، لكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يوقف هجماته على إسرائيل إلا بعد وقف "العدوان" على قطاع غزة.