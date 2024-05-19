سموتريتش يهدد بإعادة احتلال جنوب لبنان
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بإعادة احتلال جنوب لبنان في حال لم تتوقف ميليشيا حزب الله عن إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.
جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع لحزبه عقده في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، التي تتعرض لصواريخ "حزب الله"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال سموتريتش: "علينا إصدار مهلة علنية لحزب الله بالتوقف التام عن إطلاق النار، والانسحاب إلى ما بعد (نهر) الليطاني".
وأضاف: "إذا لم يستجب حزب الله لمطالبنا بالكامل، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يشن هجوما للدفاع عن بلدات الشمال في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الدخول البري والسيطرة العسكرية على منطقة جنوب لبنان".
وحتى الساعة 10:10 (ت.غ)، لم يعلق "حزب الله" على تهديد سموتريتش، لكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يوقف هجماته على إسرائيل إلا بعد وقف "العدوان" على قطاع غزة.