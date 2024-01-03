اتفاق حكومي مع القبائل ينهي أزمة مأرب باليمن

كشفت مصادر حكومية في اليمن، يوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المتصاعدة بين السلطة المحلية بمحافظة مأرب النفطية ومسلحي القبائل الرافضين لارتفاع أسعار البنزين والتي استمرت على مدى أكثر من أسبوعين.

وقالت المصادر الحكومية لـ"إرم نيوز"، إن الاتفاق ينصّ على إزالة التجمع القبلي في مديرية الوادي، وفتح الطرقات أمام الناقلات النفطية المتجهة من منشأة "صافر" النفطية إلى مدينة مأرب مركز المحافظة وبقية المناطق خلال الساعات المقبلة.

وأشارت المصادر إلى موافقة السلطة المحلية بمأرب على تأجيل القرار الحكومي برفع تسعيرة مادة البترول في المحافظة لفترة مزمنة إلى حين استكمال النقاشات بشأنها.