اتفاق حكومي مع القبائل ينهي أزمة مأرب باليمن
كشفت مصادر حكومية في اليمن، يوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المتصاعدة بين السلطة المحلية بمحافظة مأرب النفطية ومسلحي القبائل الرافضين لارتفاع أسعار البنزين والتي استمرت على مدى أكثر من أسبوعين.
وقالت المصادر الحكومية لـ"إرم نيوز"، إن الاتفاق ينصّ على إزالة التجمع القبلي في مديرية الوادي، وفتح الطرقات أمام الناقلات النفطية المتجهة من منشأة "صافر" النفطية إلى مدينة مأرب مركز المحافظة وبقية المناطق خلال الساعات المقبلة.
وأشارت المصادر إلى موافقة السلطة المحلية بمأرب على تأجيل القرار الحكومي برفع تسعيرة مادة البترول في المحافظة لفترة مزمنة إلى حين استكمال النقاشات بشأنها.
من جانبه، نشر محمد ميقان المتحدث الرسمي باسم القبليين المحتجين في مأرب، بياناً عن "مطارح أبناء مأرب"، أكد فيه التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة القائمة بين السلطة المحلية والمعتصمين.
وأشار البيان، إلى تأجيل قرار رفع سعر البترول والموافقة على تشكيل لجنة رئاسية من الجانب الحكومي والمجتمعي من المشاركين في "مطارح مأرب" أي القبليين المحتجين، "لبحث الوضع الاقتصادي وما يترتب على القرار من أضرار على المواطن والرفع بمصفوفة إصلاحات اقتصادية".
وأكد موافقة القبليين على رفع "المطارح" وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود، ابتداءً من الساعة 11:59 مساء الثلاثاء.
ولفت البيان، إلى أن هذه الحلول جاءت "بعد جهود داخلية وجهد كبير من الأشقاء في المملكة العربية السعودية".
وخلال الساعات الماضية، استقبل قائد القوات المشتركة، الفريق الأول الركن، مطلق بن سالم الأزيمع في مكتبه بقيادة القوات المشتركة شيخ قبيلة الدماشقة بمأرب، ناصر بن علي العوشان، طبقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وعلى مدى أكثر من أسبوعين، شهدت مأرب التي يحاصرها الحوثيين توترًا متصاعدًا بين المسلحين القبليين والسلطات المحلية على إثر زيادة في أسعار مادة البترول بلغت نحو 5.5 دولار، مقابل الصفيحة بسعة 20 لترًا بعد أن كان ثمنها يصل إلى 2.5 دولار.
وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات قبلية في المحافظة مُنع خلالها مرور الناقلات النفطية قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهات مسلحة ضد القوات الحكومية.
ويأتي قرار رفع أسعار البترول في مأرب الذي يحظى بدعم من رئاسة البلاد "وفق قرار حكومي لتعزيز موارد الدولة نظرًا للوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة للإيرادات لتغطية نفقاتها"، وفق بيان سابق صادر عن شركة النفط اليمنية بمأرب.