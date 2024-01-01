وسط تحشيد عسكري حوثي.. تصاعد التوتر في "مأرب"

وكثّف عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة، لقاءاته مع أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة وزعماء قبائل، في محاولة لاحتواء الموقف المتصاعد وتنفيذ القرارات الحكومية برفع أسعار البنزين، الأدنى بين المحافظات اليمنية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم القبائل المحتجين في مأرب محمد ميقان، عدم وجود مستجدات حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن التأخير في إلغاء قرار رفع أسعار البنزين سيؤدي إلى ارتفاع مطالب المحتجين ودعوة إلى ضرورة إشراك أبناء مأرب في السلطة والثروة ومكافحة الفساد.

ترقب حوثي

في المقابل، ترقب ميليشيات الحوثي تطورات الأوضاع في مدينة مأرب التي فشلوا في اقتحامها عسكريًا منذ العام 2020، وسط تواتر أنباء منذ مطلع الأسبوع عن تحشيد عسكري للحوثيين في محافظة الجوف من الجهة الشمالية، لمحافظة مأرب التي تعيش حصارًا من جهتيها الغربية والشمالية.

ويقول رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، عبدالسلام محمد، إن الحوثيين يعتمدون بشكل دائم في سياستهم على إشغال المجتمعات من داخلها حتى يتمكنوا منها.