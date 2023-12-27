هل تشكل "مُسَّيرات الحوثي" تهديدا للأمن القومي المصري؟

شكوك بشأن الحوثيين

رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق في القوات المسلحة المصرية اللواء محمد الشهاوي يقول، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الشكوك تحوم حول ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي قامت باستهداف ميناء إيلات الإسرائيلي.

ويُرجّح سقوط بعض الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين بعد استهدافها من عناصر دفاع الجو المصرية، أو عناصر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، أو من قوات العمليات المشتركة 153 الموجودة في البحر الأحمر لتأمين الملاحة.

ومن وجهة نظر الخبير العسكري ومدير الشؤون المعنوية الأسبق في القوات المسلحة، اللواء سمير فرج، من المستبعد أن تكون لهذه الحوادث صلة باستهداف الأمن القومي المصري أو يُشكّل تهديدًا له، مشيرًا إلى أن "الأهداف المسيرة لم تصل إلى الأجواء المصرية، وإذا وصلت يتم إسقاطها فورًا".

وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "الجسم الطائر هو طائرة مُسيّرة أو صاروخ- استهدف إيلات في إسرائيل، لكن سقطت شظاياه بمسافة كيلومترين من مدينة دهب".

وتوقع فرج "استمرار الحرب في غزة حتى كانون الثاني/ يناير المقبل، ثم تتوقف لأسباب عدة، منها كثرة الخسائر البشرية والاقتصادية الإسرائيلية، إضافة إلى الضغوطات الأمريكية في ظل اقتراب السباق الرئاسي المقبل، الذي يجعل جو بايدن لا يغامر بكرسي الرئاسة في سبيل دعم إسرائيل".

وأضاف أن المفاوضات الجارية حاليًّا تتحدث عن مصير قطاع غزة بعد الحرب، ومَن سيديره في الفترة المقبلة، لافتا إلى أنها إشارات مباشرة تُوحي باقتراب وقف الحرب.