اليمن.. ضبط خلية تابعة للحوثيين في مأرب

تمكنت السلطات الأمنية في محافظة مأرب، الأحد، من ضبط خلية تابعة لمليشيات الحوثيين، تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات وإثارة الفوضى بين القبائل وقوات الجيش والأمن.

وذكر الإعلام الأمني في شرطة مأرب أنه تم ضبط خلية حوثية "إرهابية"، بعد عملية رصد ومتابعة، "تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، واشتركت في إثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة، والجيش والأمن، من جهة أخرى".

ونشرت قناة "اليمن الفضائية" الحكومية، مساء الأحد، اعترافات زعيم الخلية، الذي أشار إلى التحاقه بصفوف مليشيات الحوثيين منذ الوهلة الأولى لانقلابها على الحكومة الشرعية، وأنه كُلّف من قبلهم "بالعديد من العمليات ضد المواطنين".