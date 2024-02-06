رحيل "آخر المقاومين" في المغرب.. من هو بنسعيد آيت إيدر؟

توفي السياسي المغربي محمد بنسعيد آيت إيدر، اليوم الثلاثاء، في المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط عن عمر ناهز 99 عاما، وهو أحد وجوه المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وأحد رجال الحركة الوطنية البارزين.

ولد آيت إيدر سنة 1925، في قرية تيمنصور بإقليم "شتوكة آيت بها" وسط المغرب، وانخرط في مقاومة الاستعمار وتعرض للاعتقال في بداية الاستقلال مع عدد من أطر المقاومة وجيش التحرير.

تلقى الرجل تعليمه في عدد من مدارس منطقة سوس العتيقة، ثم انتقل إلى مدينة مراكش لمتابعة دراسته في مدرسة ابن يوسف وهناك انفتح على العمل الوطني، كما شارك في قيادة فرق جيش التحرير المغربي وتكوين خلايا المقاومة رفقة قيادات أخرى.

تعرض المقاوم الذي قاد جيش التحرير في جنوب المملكة للاعتقال بعد حصول المغرب على الاستقلال، ونُفي إلى الجزائر حيث تم التضييق عليه بعد المسيرة الخضراء- مسيرة سلمية شارك فيها 350 ألف مغربي لاستعادة مناطقهم الحدودية مع الجزائر- عندما أبان عن وطنيته ودعمه للوحدة الترابية.