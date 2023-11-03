بهدف الإغاثة.. فرنسا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى ساحل غزة

قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن باريس سترسل حاملة طائرات هليكوبتر ثانية قبالة ساحل غزة، بينما تعمل مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لإيجاد وسيلة لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين من التفجيرات في القطاع المحاصر.

وتحدث الوزير لراديو "فرانس إنفو"، الخميس، في لبنان، حيث زار الوحدة الفرنسية ببعثة الأمم المتحدة.

وأضاف أنه بعث رسائل إلى كل من حزب الله وإسرائيل تحثهما على عدم القيام بأي شيء من شأنه أن يجعل من المستحيل على البعثة تنفيذ تفويضها.