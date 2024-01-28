على الهواء مباشرة.. مراسل يفقد وعيه ثم يسقط أرضاً في غزة (فيديو)
سقط مراسل تلفزيون فلسطين، عمر الداهودي، على الهواء مباشرة، فيما كانت المذيعة تسأله حول الأوضاع داخل قطاع غزة.
وأظهرت المشاهد المصورة المراسل وهو يقف أمام الكاميرا، قبل أن يترنح يميناً ويساراً لينهار على الأرض.
ويعيش الإعلاميون أوضاعاً إنسانية مأساوية، كحال باقي سكان القطاع المحاصر، أثناء تغطيتهم الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر؛ بسبب المخاطر الأمنية والجوع وانتشار الأمراض.
وفي ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة، قال متحدث منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن الجوع يفتك بالناس في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف ليندماير أن السكان يواجهون الجوع وسوء التغذية، وبالتالي فهم معرضون بسهولة لجميع الأمراض، مؤكدا أن المرضى في المستشفيات وغرف العمليات يستجدون الماء والطعام، وأن هناك أشخاصا في مراكز الإيواء لا يعرفون كيف يمضون يومهم بسبب غياب الغذاء.
وشدد على أن البيئة في غزة "غير صحية"، لافتا إلى أن مياه الصرف الصحي يتم تصريفها في الشوارع، ما يعرّض الناس المحصورين في مساحات ضيقة لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض.