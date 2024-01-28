على الهواء مباشرة.. مراسل يفقد وعيه ثم يسقط أرضاً في غزة (فيديو)

سقط مراسل تلفزيون فلسطين، عمر الداهودي، على الهواء مباشرة، فيما كانت المذيعة تسأله حول الأوضاع داخل قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة المراسل وهو يقف أمام الكاميرا، قبل أن يترنح يميناً ويساراً لينهار على الأرض.

ويعيش الإعلاميون أوضاعاً إنسانية مأساوية، كحال باقي سكان القطاع المحاصر، أثناء تغطيتهم الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر؛ بسبب المخاطر الأمنية والجوع وانتشار الأمراض.