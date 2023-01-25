الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن
قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابًا فلسطينيًا بعد إطلاق الرصاص عليه بدعوى محاولته "تنفيذ عملية طعن" قرب إحدى المستوطنات في مدينة "قلقيلية" بالضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له عبر موقع "تويتر"، إنه: "تم إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن على الطريق 55 قرب مستوطنة كدوميم، الواقعة في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية".
وأضاف الجيش في بيانه: "وصل فلسطيني مُسلح بسكين لموقع عسكري وحاول طعن عناصر الجيش في النقطة العسكرية، حيث تم تحييده".
وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "لم تقع إصابات في صفوف جنوده، بعد إحباط عملية الطعن" قرب مدينة قلقيلية.
من جهتها، قالت القناة "12" العبرية، إنه "خلال قيام الشرطة الإسرائيلية بعملية تفتيش للسيارات، خرج فلسطيني من إحدى المركبات ومعه سكين وحاول طعن أحد الجنود، وتم إحباط العملية".
وفي سياق ذي صلة، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في وقت سابق من اليوم، عقب اقتحام مخيم "نور شمس" الواقع شرق مدينة طولكرم.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فقد "أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بجراح مختلفة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم، فيما اعتقل أحد الشبان المطلوبين له".