الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن‎‎

وأضاف الجيش في بيانه: "وصل فلسطيني مُسلح بسكين لموقع عسكري وحاول طعن عناصر الجيش في النقطة العسكرية، حيث تم تحييده".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "لم تقع إصابات في صفوف جنوده، بعد إحباط عملية الطعن" قرب مدينة قلقيلية.