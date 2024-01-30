بلينكن يزور إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري
يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري، بحسب القناة العبرية 12، اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأناضول عن القناة العبرية أن زيارة بلينكن تعد السادسة له إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشارت إلى أن الزيارة المرتقبة ستركز على "القتال في غزة وصفقة الرهائن" المحتملة.
ولم يصدر تأكيد رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة عما أوردته القناة العبرية بشأن زيارة بلينكن.
تأتي هذه التقارير بالتزامن مع أنباء حول إحراز مسؤولي أجهزة مخابرات إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر تقدمًا في باريس، بإطار مبدئي يضمن التوصل لاتفاق من شأنه تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن حركته تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس الأحد، في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى.
ولم يصدر تعليق رسمي من قطر أو مصر بشأن المباحثات الجارية حول الاتفاق الجديد، إلا أن الدوحة تؤكد في مناسبات عدة أنها مستمرة في جهود الوساطة الرامية للتوصل إلى "حل أو تسوية تعيد الأسرى لمنازلهم، وتوقف القصف على غزة وقتل المدنيين".
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما تأسر في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.