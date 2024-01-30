بلينكن يزور إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري، بحسب القناة العبرية 12، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأناضول عن القناة العبرية أن زيارة بلينكن تعد السادسة له إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن الزيارة المرتقبة ستركز على "القتال في غزة وصفقة الرهائن" المحتملة.

ولم يصدر تأكيد رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة عما أوردته القناة العبرية بشأن زيارة بلينكن.

تأتي هذه التقارير بالتزامن مع أنباء حول إحراز مسؤولي أجهزة مخابرات إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر تقدمًا في باريس، بإطار مبدئي يضمن التوصل لاتفاق من شأنه تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين.