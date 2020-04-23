انتهاء هدنة أعلنها التحالف العربي في اليمن وسط مخاوف بشأن كورونا

انتهى اليوم الخميس، أجل وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لمدة أسبوعين، دون أن يفضي إلى هدنة دائمة، الأمر الذي يثير المخاوف، من تجدد المعارك، في ظل شبح كورونا الذي يخيم على العالم.

وجاء أحدث مسعى لإحلال السلام في اليمن في أعقاب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشهر الماضي، إلى وقف إطلاق النار عالميا حتى يتسنى للعالم التركيز على مكافحة وباء كورونا، والذي تخشى وكالات الإغاثة أن يتسبب في كارثة في اليمن بعد سنوات الحرب الخمس.

غير أن ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تحارب الحكومة الشرعية لم تقبل إعلان وقف إطلاق النار، واستمر العنف في عدة محافظات.

وكان دبلوماسيان ومصدران آخران مطلعان على التطورات قد توقعوا تمديد وقف إطلاق النار أسبوعين آخرين على الأقل إن لم يكن حتى نهاية شهر رمضان.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما: إن التحالف العربي لدعم الشرعية "لم يمدد وقف إطلاق النار بعد أن واصلت حركة الحوثي الهجمات".