التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ حوثي على مأرب اليمنية

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أعلن التحالف العربي -تحالف دعم الشرعية في اليمن-، السبت، إطلاق الحوثيين، صاروخا باليستيا، استهدف المدنيين والأعيان المدنية في مأرب، ليل الجمعة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة ( 22:52 ) من مساء يوم الجمعة الموافق ( 17 إبريل 2020 م ) أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية" بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس". وأوضح المالكي أن "تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها