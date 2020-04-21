اليمن.. سيول هادرة تغرق الشوارع وتحاصر المناطق السكنية في عدن (فيديو)

اليمن.. سيول هادرة تغرق الشوارع وتح...

المصدر: فريق التحرير

تعرضت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لسيول جارفة، اليوم الثلاثاء؛ ما تسبب في غرق مناطق سكنية وإتلاف ممتلكات، بعد أمطار غزيرة تساقطت نتيجة مرور منخفض جوي.

وأفادت مصادر أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم إثر موجة السيول.

وبينت لقطات فيديو بثها مغردون على تويتر، مشاهد مروعة للسيول الهادرة التي جرفت في طريقها سيارات المواطنين وحاصرت العشرات من المنازل.

وبحسب مصادر محلية، فقد تسببت الأمطار الغزيرة في حصار أحياء التواهي والمعلا وكريتر، بالإضافة إلى غرق عدد من المنازل الشعبية.

وكان مركز الأرصاد الجوي في مطار عدن الدولي، قد حذر من "أخدود منخفض جوي ماطر على عدد من المحافظات اليمنية، ومنها العاصمة عدن، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء".

 

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يذكر أن سيولا مشابهة تسببت، قبل أيام، في مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص، وتضرر 17 مخيما للنازحين في محافظة مأرب شرق اليمن.

وقبل نحو 3 أسابيع، ضربت فيضانات عدة محافظات جنوبية، بينها العاصمة المؤقتة عدن؛ ما تسبب بوفاة عدة أشخاص وضرر كبير في الممتلكات.

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